FOTOD | Pirital oli üle 1600 majapidamise elektri ja veeta, ka foorid ei töötanud

Kell 14.25 teatas Elektrilevi, et rike on kõrvaldatud, seega elekter ja vesi on jõudnud taas kõikidesse majapidamistesse.

Elektrita oli kadunud ühtekokku 1667 majapidamisel. Näiteks Mähel asuvad Grossi toidupood ja Ecoland olid samuti pimedad. Ei töötanud ka pangaautomaadid. Delfile teatati ka, et Pirital ei tule mitmel pool kraanist vett.

Pirital vett pakkuv Esmar Vesi selgitas Delfile, et nende vastutusalas oleval piirkonnal elab ligi paar tuhat inimest, kes o jäid veeta. "Elektrikud meid ei hoiatanud ja võtsid alajaamast voolu ära. Nüüd nad on kuhugi kadunud. Keegi oli saanud meili, et poole kolme paiku tuleb vool tagasi," selgitas ettevõtte infotelefonile vastanu.

Elektrilevi põhja piirkonna juhtivspetsialist Marko Rannamaa selgitas rikke ajal Delfile, et elektrikatkestuse põhjus on alles väljaselgitamisel.

"Rikkebrigaad on kohal ja tegutseb. Üritame kliente järjepanu lokaliseerida, et võimalikult kiirelt voolu taastada. Usun, et paljudele saame voolu tagasi paari tunni jooksul. Kui rikke tuvastamine võtab mingil põhjusel kauem aega, siis osade klientide elektrivarustuse taastamiseks võib minna pikemalt," selgitas Rannamaa.

Lugeja foto