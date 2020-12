FOTOD | Pirital ja Viimsis tehakse lund

“Esimene kunstlumi Pirital toodeti sel talvel Pirita spordikeskuse juures asuval kelgumäel ning talveigatsejatele pakub kaunist vaatepilti ka jõe ja hokiväljaku vahele jääv ala, kuhu rajatakse lühike, 300-400-meetrine suusarada, et lapsed saaksid esimesi suusasamme proovida,” sedastas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Pirita spordikeskuse juht Priit Aunroos märkis, et neli lumekahurit töötavad teisipäeva hommikust alates täistuuridel. “Kui külm jätkub ja saame lund juurde teha, siis pääseb nädalavahetusel mäele kelgutama,” sõnas Aunroos. Ta lisas, et tänu kunstlume tegemise võimalusele on kelgumägi Pirital olnud avatud ka kõige lumevaesematel talvedel.

“Loodame, et ilm püsib stabiilselt miinuspoolel ja taevast avanevad ka naturaalse lume luugid, siis lükatakse Pirital sisse ka suusarajad,” sõnas linnaosavanem.