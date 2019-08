FOTOD | Pirital avati mälestustahvel NKVD poolt mõrvatute mälestuseks

"Pankur Klaus Scheelile kuulunud maavaldusel hukati 1941. aastal NKVD poolt massiliselt inimesi, ka Eesti riigitegelasi, kes maeti Scheelile kuulunud krundile ja kuulutati teadmata kadunuks. Selle metsiku kuritöö paik on aga siiani tähistamata. See mälestustahvel on meenutamaks neid kohutavaid sündmusi ja avaldamaks austust hukkunutele," ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

78 aastat tagasi pandi Pirita-Kosel Scheeli krundil toime massimõrv. Balti sõjaväeringkonna sisevägede sõjatribunali otsustega mõisteti surma ja hukati kümneid süütuid tsiviilisikuid, Eesti Vabariigi ühiskonna- ja poliitikategelasi ning Vabadussõjast osavõtnuid.

Selle kohutava veretöö üksikasjad jõudsid avalikkuse ette alles pärast Eesti iseseisvuse taastamist, 1990. aastate alguses.

"Me mälestame hukkunuid ega unusta, et vabadus ja rahu pole iseenesestmõistetavad hüved, vaid on alati meie valikute tulemus. Tõde tõuseb, vale vajub," on kirjutatud mälestustahvlile.