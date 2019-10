FOTOD | Pirita teel hakkavad autojuhtide tempot mõõtma kiiruskaamerad

"See on piirkond, kus on tulevikus palju jalakäijaid, jalgrattureid, autosid ja busse. Seepärast on oluline, et juhid kehtivast kiiruserežiimist kinni peaks," ütles Tallinna liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Täna kaamerad veel sisse lülitatud polnud, sest tegeletakse nende paigaldamisega.

Rüütelmaa sõnul pannakse kiiruskaamerad kahele poole tee äärde nii et need mõõdavad kiirust mõlemal suunal ja kõigil sõiduradadel.