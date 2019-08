FOTOD | Pirita tee on tipptunnil Reidi ehitustööde tõttu umbes

Kesklinnast väljuval suunal liituvad kaks sõidurada üheks rajaks Narva mnt ja Poska tänava ristmikul asuva kaubanduskeskuse "Must luik" ees (Narva mnt 90). Uuesti jagunevad sõidurajad kaheks pärast Narva mnt 100 kinnistut. Linna siseneval suunal toimub sõiduradade ühinemine ja jagunemine samades kohtades, aga vastupidiselt.

"Kuna valgusfooride tõttu kujunevad teatud teelõigud pidurdusalaks, siis vajavad need tugeva aluspõhja rajamiseks tavapärasest suurema mahuga ehitustööd. Üks niisuguseid lõike on Narva maanteel kaubanduskeskusest "Must luik" juurest kuni Hiina endise saatkonnahooneni (Narva mnt 100). Järgmise esmaspäeva varahommikul kell 5-st kehtima hakkav uus liikluskorraldus puudutab just seda teelõiku," selgitas kesklinna vanem Vladimir Svet.

"Palume liiklejatel järgida liiklusmärke, võimalusel aga kasutada paralleelselt Laagna teed ja Gonsiori tänavat," lisas ta.

Ehitustööd eelnimetatud teelõigul lõpetatakse 17. augusti õhtuks. Seejärel taastatakse 2+2 sõidurajaga liiklusskeem.