FOTOD | Pirita rand on täis surnud kalu

Delfi lugeja, kes rannas pildid tegi, ütles, et kuigi kalad on väikesed, siis on terve rannaäär neid täis. "Ilmselt uhtusid lained kalad koos vetikatega kaldale," arvas ta.

Kalateadlane Arvo Tuvikene ütles, et põhjust, miks kalad on surnud, on keeruline hinnata, kuid tüüpiliselt on asi hapnikupuuduses või lokaalses reostuses. Soe temperatuur Tuvikese sõnul selles rolli ei mängi. "Temperatuur probleem ei saa olla, sest siis peaks olema tohutu kiire ja suur muutus. Suvisel ajal võib seetõttu kalade suremisi rohkem olla, kui on liiga kõrge temperatuur ja kaladel tekivad ainevahetushäired," selgitas teadlane.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul probleemiga tegeletakse. "Oleme olukorrast teavitanud oma lepingupartnerit Haabersti Haldus OÜ-d, kes tegeleb Pirita puhkeranna hooldusega," sõnas Liinat ja lisas, et ettevõte on lubanud rannaala kiiremas korras puhastada.

Liinati sõnul ei ole linnaosa valitsusel praegu informatsiooni kalade hukkumise põhjuse kohta.