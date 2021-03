FOTOD | Piirangud kaubanduses pole ei liha ega kala, valitsuse korraldusi tõlgendatakse erisoodu

Fotod: Andres Putting Fotograaf-videoreporter RUS

Ahastavatest küsimustest ja veidratest näidetest piiranguid vaadates vajaka ei jää. Mida sellises olukorras ette võtta? Panna kõik kohad kinni? Või vastupidi, anda kõikidele kauplustele võimalus nädalavahetustel avatud olla? Foto: Andres Putting

Valikulised piirangud on pakkunud oma segadust tekitava loomu tõttu hulgi kõneainet. Näib, et küsimärke on kuhjumas praktika tõttu veelgi. Kuidas on nii, et üleriigilisi standardeid vaadeldakse erinevates kohtades seinast-seina mõõdupuu järgi?