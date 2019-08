FOTOD | Peterburi maanteel põleb lausleekides auto

Üks autosolija ütles, et pole teada, miks sõiduk süttis. Ta kirjeldas, et järsku lõi hoiatustuli põlema ja pidurid ei toiminud. Kui juht pidama sai, siis auto juba alt põles.

Küll aga said autosolijad ohutult sõidukist välja ning keegi viga ei saanud.

Liiklus on sündmuspaigal ühel suunal suletud, teatas politsei. Kell 16.07 said päästjad tule kustutatud ning politsei reguleerib liiklust, kuni autovrakk on ohutult eemaldatud. Õnnetuse asjaolud on selgitamisel.