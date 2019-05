FOTOD | Peetris tehti umbrohutõrjet üliohtliku vähkitekitava taimemürgiga, lastel on märgatud allergianähte, haigestunud on koerad

Kuigi vallaesindajad lubavad, et jälgitud on kõiki ohutusnõudeid, alustas põllumajandusamet järelvalvemenetlust, mille käigus selgitatakse välja, kui ohtlik on Rodeo XL-i kasutamine inimestele ning milliseid tagajärgi võib see põhjustada ümbritsevale maale. Lisaks uuritakse meneltuse käigus, kas taimekaitsevahendit on kasutatud koolide ees või laste mänguväljakutel, sest need on kohad, kus glüfosaati sisaldavaid aineid ei või kasutada.

Täna kutsus kokku Rae vald ka ümarlaua, milles osalesid põllumajandusameti, OÜ ÜLE ning valla esindajad. Teehooldusfirma ÜLE juhatuse liige Marek Koit kommenteeris Delfile, et kohtumine olevat olnud viljakas.

"Mul on hea meel, et riiklikud instantsid on sekkunud nii kiiresti. Ootame huviga põllumajandusameti raportit, mis võiks laekuda juba uuel nädalal," avaldas Post lootust.

Pärides temalt, miks siis ikkagi umbrohutõrjeks kasutati vahendit, mis on Euroopa toiduohutusameti poolt kuulutatud genotoksiliseks, ei osanud ta vastata.

Umbrohutõrje kestis 7.-16. maini. 7. mail kasutati vahendit Assaku-Jüri kergliiklustee, Assaku-Uuesalu kergliiklus- ja sõidutee ümbruses. 9. mail Jüri tehnopargis, 15. mail Jüris (ringi teel ning Kalevi tehnopargis), 16.-17. mail Peetris, Assaku-Mõigu kergliiklusteel.