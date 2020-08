FOTOD | Peaminister võõrustas Stenbocki majas briti ja taani kaitseväelasi

Ratas tänas vastuvõtul osalenud liitlasi nende panuse eest. Ta tõi esile, et nende nähtav kohalolek Eestis, hea koostöö meie kaitsejõududega ning regulaarsed õppused maal, merel ja õhus annavad kindluse, et Eesti on nüüd paremini kaitstud kui kunagi varem. Tema sõnul on see tunnistus NATO tugevusest ning suurendanud kogu regiooni julgeolekut ja turvatunnet.

Peaminister lisas, et tunnustust väärivad ka Eesti kaitseväelased ja ametnikud, kes on aidanud liitlastel võimalikult hästi kohaneda ja väljaõpet läbi viia, aidates nõnda tagada nende pikaajalist kohalolekut Eestis ja Baltikumis.

Vastuvõtul osalesid Ühendkuningriigi üksuse First Fusiliers ning Taani husaaride rügemendi kaitseväelased, lisaks Islandi esindaja.