FOTOD | Peaminister Ratas tervitas Tšehhi õhuväelasi

Peaministri sõnul on Eesti ja Tšehhi kaitsekoostöö pikaajaline ning tugev. "Tšehhi kaitseväelased on NATO lipu all kohal igas Balti riigis, Ämari õhuturbe kõrval ka NATO lahingugrupis Lätis ja Leedus. See on muljetavaldav panus nii regiooni kui terve NATO julgeolekusse ja näitab, et NATO toimib," lausus peaminister.

Peaminister avaldas Tšehhi suursaadik Gabriela Tománkovále ja tervele kontingendile kaastunnet eile Tšehhimaa suuruselt kolmandas linnas Ostravas toimunud haiglatulistamise pärast, milles hukkus kuus inimest. Peaminister tänas Tšehhi õhuväelasi teenistuse eest ning andis edasi Tšehhi peaminister Andrej Babiši tervitused. Babiš oli sunnitud traagilise sündmuse tõttu Eestisse 10.-11.12 plaanitud visiidi edasi lükkama.

Tšehhid on õhuturbemissioonil Ämaris esmakordselt, vastutus võeti septembris üle Suurbritannialt õhuturbe üksuselt.