FOTOD | Peaminister Ratas: saareelu edendaksid paremad transpordiühendused

Kohtumistel Abruka, Muhu, Saaremaa ning Kõinastu laiu elanike ja kohaliku elu edendajatega arutati, kuidas saareelu toetada ning millised on sealsete kogukondade suurimad rõõmud ja mured. Läbivateks teemadeks kujunesid elektrivarustus ja ohutus, jäätmekäitlus ja sõiduteed, riigi ja kohalike omavalitsuste koostööprojektid ning toetusmeetmed.

Ringsõidu üheks olulisemaks ja korduvalt tõstatunud teemaks olid transpordiühendused. Peaminister kinnitas, et kvaliteetne praamiühendus on valitsuse jaoks prioriteet ning töö selle arendamise nimel jätkub. "Lisalaeva kasutamine suvisel tipphooajal Virtsu-Kuivastu liinil on senise kogemuse põhjal ennast igati õigustanud. Samuti ehitatakse parvlaev Tõll juba aasta lõpuks ümber keskkonnasõbralikuks hübriidlaevaks ja pannakse elektri toel sõitma," sõnas peaminister.

"Töötame, et järgmisel suvel sõidaks Muhu ja mandri vahel uus lisalaev, mis aitaks ühendust muuta sujuvamaks ja kiiremaks. Usun, et ühtlane ja keskkonnasõbralik laevaliiklus on meeltmööda nii Muhumaa kui Saaremaa elanikele kui nende rohketele külalistele," märkis peaminister.

Lennuühendusest rääkides rõhutas peaminister, et valitsuse eraldatud lisaraha toel saab peagi Kuressaarde lennata suurema lennukiga.

"Pingutame ka selle nimel, et Kuressaare haiglal oleks võimalik kasutada vajadusel helikopterit ning selle maandumisplats asuks haigla kõrval," lisas peaminister.

Mitmel kohtumistel toodi positiivsena esile väikesaarte, hajaasustuse ning üürielamute programmid. "Juba elluviidud projektide kõrval tuleb murekohtadena arvestada kohalike teede tolmuvabaks muutmist ja sildumisvõimaluste arendamist," järeldas Ratas.