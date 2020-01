FOTOD | Peaminister Ratas Davosi majandusfoorumi haridusarutelul: inimese edu elus ei tohi oleneda tema vanemate sissetulekust

"Eestil on hea kogemus, kuidas ehitada üles haridussüsteem, mis annab kõigile tugevad teadmised elus hakkama saamiseks ja on ka aluseks uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks," ütles peaminister Jüri Ratas. "Olen veendunud, et just haridus on hüppelaud, mis võimaldab inimeste elu parandada. Kuna maailm on haritum kui kunagi varem, siis on ka ootused haridussüsteemidele kasvanud."

Peaminister lisas, et digitaliseerimine, kiired tehnoloogilised muudatused ja neljas tööstusrevolutsioon tähendavad, et inimestel on vaja uusi oskusi. "Valitsuse huvi on, et kõigil inimestel oleks juurdepääs vajalikele oskustele ja kõik saaksid osa heaolu kasvust, mis arenguga kaasneb," sõnas Ratas.

Eestit tutvustades rääkis peaminister, et meie kõige tähtsam ressurss on haritud inimesed ja hariduspoliitika alustala tasuta kõrgetasemeline haridus. "Inimese edu elus ei tohi oleneda tema vanemate sissetulekust." Peaminister rõhutas, et lisaks kättesaadavusele on tähtis ka hariduse kvaliteet. "Kui vaadata viimaseid PISA testi tulemusi, siis võime öelda, et meie haridussüsteem on oma ülesannete kõrgusel. Oleme viimastel aastakümnetel väga edukalt ehitanud üles ka digiühiskonna, mis panustab meie majanduskasvu ja heaolusse. Uus põlvkond viib meid loodetavasti sellel teel edasi."

Peaminister kohtus täna ka Gruusia ametikaaslase Giorgi Gahhariaga. Kohtumisel räägiti kahepoolsetest suhetest ning Gruusia poliitilisest olukorrast. Peaministrid rääkisid ka Eesti tööst ja eesmärkidest ÜRO julgeolekunõukogu valitud liikmena. Veel kohtus Ratas ettevõtte Jigsaw juhi Jared Coheniga.