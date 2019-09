FOTOD | Peaminister Ratas arutas Namiibia asepresidendiga digi- ja hariduskoostöö tihendamist

"Namiibia on esimene Aafrika riik, kellega Eesti e-riigi alast koostööd alustas ja tänane kohtumine annab tunnistust meie järjest tihedamatest sidemetest," ütles peaminister Jüri Ratas.

Ta märkis, et digitaalne areng on Eesti edusse väga palju panustanud ning Namiibial on samuti kõik eeldused enda edenemises neid võimalusi ära kasutada. "Loodame, et ka käesolev visiit aitab luua meie ettevõtjatele vajalikke kontakte, mis võimaldavad neil oma kogemusi ja oskusi Aafrikas veelgi paremini kasutada ning seeläbi mõlema riigi arengusse panustada," sõnas Ratas. "Lisaks digiteemadele on meie jaoks uusi koostöövõimalusi ka näiteks haridusvallas."

Ratas tänas Namiibiat toetuse eest ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikme valimisel hääletusel ja kinnitas, et Eesti üks prioriteete nõukogus on samuti digiareng ja küberturvalisus.

Ratas ja Mbumba rääkisid ka viisavabadusest Eesti kodanikele. Kohtumisel otsustati kahepoolselt sellele küsimusele lahenduse leidmisega alustada.

Eesti peaministri ja Namiibia asepresidendi kohtumisel osalesid ka ettevõtete Aktors OÜ, Cybernetica AS, GoSwift, Nortal ja AS Ecomatic esindajad ning Eesti Mereakadeemia ja IKT klastri liikmed, kes on huvitatud tihedamast koostööst Namiibiaga. Kohtumisel tutvustasid nad oma tegevust ja kinnitasid soovi teha koostööd. Namiibia delegatsioon tundis huvi näiteks e-valitsemise, e-tervise, taastuvenergeeetikast, veepuhastustehnoloogiate ja haridusküsimuste vastu.