FOTOD | Peaminister Jüri Ratas teatas presidendile oma otsusest tagasi astuda

Vabariigi Valitsuse seaduse järgi võib peaminister astuda tagasi ka omal algatusel, tehes oma otsuse teatavaks Vabariigi Valitsuse istungil.

Peaministri büroo juhi Johannes Merilai sõnul teeb Ratas oma otsuse teatavaks homsel valitsuse istungil.

Peaminister Jüri Ratas teatas pärast tundidepikkust partei juhatuse koosolekut öösel veidi pärast kella 3, et astub ametist tagasi.

Ratas tänas võimaluse eest olla neli aastat peaminister, teenides Eestit, aidates kaasa Eesti elujärje paranemisele ja Eesti rahvusvahelise kuvandi tugevdamisele.

"Poliitikas tuleb keeruliste olukordade lahendamiseks teha ka väga raskeid valikuid. Selleks peab poliitik valmis olema. Tegin täna erakonnakaaslastega 14-15 tundi konsulteerides otsuse astuda kujunenud olukorras Eesti Vabariigi peaministri kohalt tagasi," ütles Ratas oma avalduses.

"See otsus, nagu ma ütlesin, sündis nõupidamistes Eesti Keskerakonna juhatusega, fraktsioonikaaslastega, lähimate ametikaaslastega. Võimalikke lahendusi oleks kindlasti erinevaid, kuid õige tundus neist ainult üks," lausus Ratas.

"Eile avalikuks saanud riigiprokuratuuri esitatud kahtlustus ei tähenda veel seda, et keegi oleks kindlasti süüdi, kuid paratamatult heidavad need kõigile asjaosalistele väga tõsist varju. Sellises olukorras tundub ainuõige, et annan enda tagasiastumisega võimaluse kõigile asjaoludele häirimatult valgust heita ja ka selgusele jõuda poliitilise ja ühiskondliku rahu, tasakaalu tingimustes. Olen veendunud, et uurimisasutused teevad oma tööd professionaalselt, teevad seda erapooletult ning selgitavad ka selles juhtumis välja tõe," avaldas Ratas lootust.

"Poliitilise vastutuse võtmisest hoolimata saan täie südamerahuga öelda, et ma pole peaministrina teinud ühtegi pahatahtlikku ega teadlikku valeotsust. Olen suhelnud nii riigi peaprokuröri kui kaitsepolitsei peadirektoriga, kes mõlemad kinnitasid, et neil pole minu suhtes kahtlusi. Valitsusjuhina ei tundnud ma ka Porto Franco kaasuses, et ükski minister või erakond oleks püüdnud valitsuse langetatud otsuseid ebaseaduslikkuse suunas mõjutada. Tuginesime neis KredExi tehtud ettepanekutele ning antud laenu tingimused olid igati võrreldavad eelnevalt näiteks Tallinki osas tehtud otsustega," kinnitas Ratas.