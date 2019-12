FOTOD | Peaminister Jüri Ratas: kui ametnik tunneb poliitilist sekkumist, tuleb sellest teada anda

Aeg: oma riigi vastu kuriteo toime pannud isikuid ei tohiks ennetähtaegselt vabastada

Justiitsminister ütles tänase uudise, et riigireetur Herman Simm vabastatakse ennetähtaegselt vanglast, valguses, et tema arvates ei tohiks isikud, kes on oma riigi vastu kuriteo toime pannud, sooritanud inimsusevastase kuriteo või koguni genotsiidi või terrorikuriteo, mitte mingil juhul saada vabaks ennetähtaegselt.

Teise kategooriana tõi ta välja isikud, kes on korduvalt toime pannud raske seksuaalkuriteo, kuriteo alaealise suhtes või tapnud korduvalt inimesi. "Kui on näha, et need sotsiaalporgrammid jne, ei mõju, siis inimene ei tohi saada vabaks enne, kui karistus on kantud. See on minu hoiak," ütles Aeg ja lisas, et valmimas on seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus, mis saadetakse mõne aja pärast huvigruppidele ja teistele ministeeriumitele.