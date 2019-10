FOTOD | Peaminister Jüri Ratas kohtus Euroopa Ülemkogu tulevase eesistuja Charles Micheliga

Peaminister Jüri Ratase sõnul raamistab Euroopa Liidu liikmesriikide lähiaastate tööd üheskoos kokku lepitud strateegiline tegevuskava. "See püstitab suured küsimused, millele peame kõikide liikmesriikidega ühiselt vastuseid leidma. Nendeks on eurooplaste turvalisus ja heaolu, kliima- ja keskkond, majanduskasv ning euroopalike väärtuste kaitsmine kogu maailmas. See tähendab, et järgnevatel aastatel keskendume eelkõige sellele, mis on tähtis meie inimeste jaoks," sõnas peaminister. Samuti nimetas Ratas ühe suure väljakutsena näiteks Brexitit.

Ratas pidas väga oluliseks ühtsust ja tugevat koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. "Ülemkogu eesistujal on oluline roll Euroopa ühtsuse looja ja hoidjana," lausus peaminister.

Lähiaja olulisemaid ülesandeid on Ratase sõnul ka Euroopa Liidu tulevase pikaajalises eelarves kokkuleppimine. "Eelarvekava näitab, millisena soovime näha ühist tulevikku. Euroopa Liit peab järgmises eelarves toetama reforme ja investeeringuid tulevikku, aga ka tavapärast ühispoliitikat teaduse, siseturu, ühtekuuluvuse ja põllumajanduse küsimustes," sõnas peaminister.

Ratase sõnul määravad tulevikku aina enam kliimaküsimused. Euroopa Liit on kliimaküsimuste eestkõneleja kogu maailmas. "Eesti on liitunud riikidega, kes toetavad Euroopa Liidus aastaks 2050 kliimaneutraalsuse saavutamist. Meie jaoks on kliimaneutraalsus proovikivi energeetika sektorile. Põhjalikku muutust tähendab see aga kogu Euroopas. Peame olema valmis tegelema ka keeruliste küsimustega ning mõtlema kliimapöörde tegemisel ka sotsiaalsele õiglusele," lausus Ratas.