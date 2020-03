FOTOD | Parvlaev Romantika Saksamaalt päästetud eestlastega jõudis Riiga

Pardal oli kokku 472 reisijat ja 152 autot. Laev saabus Riiga eile kella 23.30 ajal, vahendab Läti Delfi.

Poola piiride sulgemise tõttu tekkis Saksa-Poola piirile kümnete kilomeetrite pikkune autode järjekord. Alguses teatati, et Poola valitsusega on sõlmitud kokkulepe moodustada spetsiaalne Balti riikide autode konvoi, mis pidi läbi Poola liikuma, aga tegelikkuses ei saanud see teoks.

17. märtsi hommikul sõitsid umbes sada autot, mis olid seisnud pea kogu eelmise päeva piiril, 380 kilomeetrit Rügeni saarel asuvasse Sassnitzi sadamasse, et sõita parvlaevaga Leedu Klaipėda sadamasse. Mõnedel bussidel ja väikebussidel lubati siiski läbi Poola sõita.

Eesti valitsus teatas 17. märtsil, et toob Saksamaal lõksus olevad eestlased ära Tallinki laevaga Romantika. Kuna Poola pani piirid kinni, siis on sealtkaudu Eestisse pääsemine väga keeruline.

Plaanis on käima panna teine Tallinki laev Paldiski-Sassnitzi liinil, mis mahutab ka Romantikast rohkem autosid, et veel Euroopasse lõksu jäänud eestlasi ära tuua.

