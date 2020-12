FOTOD | Parvlaev Reet sõitis Vormsi lähedal madalikule. Kursilt kõrvale kaldumise esmane põhjus on teada

PPA merevalvekeskuse juht Aleksandr Lind ütles Delfile, et kella 17.15 ajal teatati merevalvekeskusele, et Sviby ja Rohuküla vahel sõitev parvlaev Reet on Vormsi lähedal madalikule sõitnud. Laeval viibis 21 reisijat ja viis meeskonnaliiget. Keegi kannatada ei saanud ning laev ei lekkinud. Seda kinnitas kella 18 paiku ka Kihnu Veeteede juht Andres Laasma. Ta toonitas, et pole ohtu, et laev upuks.

Lind märkis, et merevalvekeskus palus appi Vormsi vabatahtlikud merepäästjad ning PPA laevastiku laeva Valve. "Vabatahtlikud jõudsid sündmuskohale kella 19.30 ajal ning alustasid inimeste evakueerimisega Vormsile ning kella 21 ajaks olid kõik reisijad parvlaevalt evakueeritud," sõnas ta.

"Valve jõudis madalikule sõitnud aluse juurde kella 20 ajal ning suhtles meeskonnaliikmetega, kelle esmasel hinnangul tingis järsu kursilt kõrvale kaldumise ja madalikule sõitmise rooliseadme rike. Parvlaeva kapten oli kaine."

Õhtul enne kella 22 alustas PPA laev Valve nende 15 reisija transportimist Vormsilt mandrile, kes erinevatel põhjustel saarele jääda ei saanud. Hiljem viib Valve Rohukülalt Vormsile ka need kaks inimest, kes pidid täna kell 18.15 sõitma Reedaga Rohukülast Svibysse.

"Praeguse info kohaselt alustatakse Reeda lahti tõmbamisega homme Veeteede ameti ja erasektori teenusepakkuja koostöös. PPA laev Valve jätkab homme planeeritud tegevustega teises piirkonnas," lisas Lind.

Seoses tehnilise rikkega on tühistatud reisiparvlaev Reet väljumised järgmiselt:

21.12 on tühistatud kõik väljumised Sviby-Rohuküla liinil.

22.12 võib esineda häireid üleveol Sviby-Rohuküla liinil. Väljumised täpsustatakse homme jooksvalt.

Ekspress Meedia

1971. aastal ehitatud Reet katab Vormsi liini ajutiselt, kuna tavapäraselt sõitev parvlaev Ormsö on korralises remondis.