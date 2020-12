FOTOD | Parvlaev Reet sõitis Vormsi lähedal madalikule. Inimesed said saarele tagasi merepäästjate abiga

PPA merevalvekeskuse juht Aleksandr Lind ütles Delfile, et kella 17.15 ajal teatati merevalvekeskusele, et parvlaev Reet on Vormsi lähedal madalikule sõitnud. Alusel viibis 21 reisijat ning viis meeskonnaliiget.

Keegi kannatada ei saanud ning laev ei lekkinud. Merevalvekeskus suhtles abivajajatega ning otsis lahendust. Seda kinnitas kella 18 paiku ka Kihnu Veeteede juht Andres Laasma. Ta toonitas, et pole ohtu, et laev upuks.

Üks lugeja andis Delfile kella 21 ajal teada, et inimesed jõudsid saarele tagasi kohaliku merepäästepaadiga. "Piirivalve kaater ka sadamas, viib soovijad Rohukülla," lisas ta.

Seoses tehnilise rikkega on tühistatud reisiparvlaev Reet väljumised järgmiselt:

21.12 on tühistatud kõik väljumised Sviby-Rohuküla liinil.

22.12 võib esineda häireid üleveol Sviby-Rohuküla liinil. Väljumised täpsustatakse homme jooksvalt.

Ekspress Meedia

1971. aastal ehitatud Reet katab Vormsi liini ajutiselt, kuna tavapäraselt sõitev parvlaev Ormsö on korralises remondis.