FOTOD | Pärnus süüdati matusebüroo

"Turvakaamera lindistuselt on näha, et tuleb noormees, ühes käes on kivi ja teises kanister. See oli tahtlik ja läbimõeldud tegutsemine, vaadati, millisest aknast kivi sisse lajatada ja läheneti hoovi poolt, et ei oleks segajaid," kirjeldab matusemaja juhataja Maie Rohumägi. "Must masendus on hinges, et keegi niimoodi matusemaja rüvetas," lisas ta.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Sander Peremees kinnitas, et esialgsetel andmetel oli tegemist süütamisega. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

Päästeametile teatas tulekahjust Rohumägi abikaasa kell 3.51. Teate peale, et matusemaja signalisatsioon töötab, sõitis ta kohale ja nägi juba kaugelt katusest suitsu tõusmas. Kell 4.16 oli päästjatel tulekahju kustutatud. Põlengus said tugevaid vee- ja tahmakahjustusi leinasaal, pööning ja osaliselt ka kabel.

Matusemajas oli süütamise ajal kuus lahkunut. "See oli mu suurim hirm, ega lahkunuid ei rüvetatud. Õnneks ei jõudnud leegid külmakambrini ja kambri uks on nii tugev, et ei saanud põlengus kahjustada," ütles Rohumägi.

Matusemaja omanik rääkis, et alates selles, kui nad tegutsema hakkasid, on hoone ümber ennegi kurjade kavatsustega käidud. Varasemalt on matusemaja heledaid seinu ebasündsate väljendite ja joonistustega soditud ning aknaid puruks visatud.

Lääne prefektuurist öeldi, et põleng tekitas matusemaja hoonele ligi 20 000 eurot kahju. Rohumägi sõnul said oluliselt kahjustada või hävisid ka mitmed emotsionaalse väärtusega esemed, nagu saja aasta vanune harmoonium ja elektriorel.

Täna hommikuks planeeritud matus peeti olude sunnil õues. "Teeme kõik, mis võimalik, et lahkunud saaksid väärikalt ära saadetud ja juhtunu matusetalituste pidamist ei mõjutaks. Suur töö käib," nentis Rohumägi.