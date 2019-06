FOTOD | Parimaks priitahtluse edendajaks päästealal tunnistati Roela vabatahtlik päästekomando

Tänavune vabatahtlike päästjate foorum keskendus vabatahtlike päästjate ja kohaliku omavalitsuse koostööle kogukonna turvalisuse tagamisel. Foorumi peakorraldajaks oli sel aastal Pärnu-Jaagupi tuletõrjeselts.



„Nii päästeamet kui vabatahtlikud päästjad tegutsevad ühise eesmärgi nimel, mis on turvaline Eesti,“ ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu foorumi avakõnes. „Koos moodustame me ühtse ja usaldusväärse päästevõrgustiku, kellel tuleb üheskoos tegutseda ka uute väljakutsetega nagu koduohutus ja elanikkonnakaitse. Vabatahtlik pääste on palju rohkem kui punane auto ja sinine vilkur, päästesündmuste lahendamise kõrval on vabatahtlikud ka kohaliku elu kujundajad, kohaliku kogukonna eestvedajad ja seetõttu üliolulised partnerid nii omavalitsustele kui päästeametile.“



Tammearu sõnul on tunnustuse osaliseks saanud Roela vabatahtlik päästekomando pika tegutsemisaja jooksul just oma kogukonna turvalisust väärtustanud ning päästevaldkonda täie tõsidusega suhtunud.

„Tänavu tähistame organiseeritud tuletõrje sajandat aastapäeva,“ lisas Tammearu. „Septembris 1919 tulid vabatahtlikud ja kutselised tuletõrjeseltsid üle Eesti kokku ja hakkasid omavahel koostööd tegema. See oli üle-eestilise päästevõrgustiku algus. Organiseeritud tuletõrje algusaastatel olid tuletõrjeseltsid kohaliku kogukonna keskused ja elu kujundajad. Miks ei võiks vabatahtlikud päästekomandod nüüd sama rolli täita? Mitmes kohas juba täidavadki. Nagu Roelas.“