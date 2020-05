FOTOD | Pärastlõunaks on pronkssõduri juurde kogunenud üha rohkem inimesi, kohal ka mupo ja politsei

Munitsipaalpolitsei ja politsei hoiavad algaval nädalavahetusel siiski nendel kohtadel silma peal, kuhu võivad inimesed koguneda.

Kella 12 ajal pidi saabuma ka Venemaa suursaadik Aleksandr Mihhailovitš Petrov, kuid nähtavasti ta hilineb. Kui hommikupoolik oli pronkssõduri ümber rahulikum, siis pärastlõunal, nagu ülalolevast galeriist näha, on inimesi rohkem kogunenud. Siiski peetakse kinni sotsiaalse distantsi reeglitest ja kohal on kümmekond inimest.

Venekeelse Delfi reporter kirjeldas, et inimeste saabudes on ümbruskonda ilmunud ka munitsipaalpolitsei ja politsei esindajad.

Venekeelse Delfi reporter kirjeldas enne pärastlõunat, et kohapeal olevatest inimestest valdav osa on just ajakirjanikud. Inimesed tulevad peredega või väikestes gruppides, jätavad lille, võib-olla teevad mõne pildi ning lahkuvad ka õige kiirelt. Sõduri juurde keegi kogunema ei jää.

Oli inimesi, kes on saabunud maskides, kuid enamusel neid ei ole. Tõenäoliselt pole neid ka põhjust kanda, kuivõrd rahvast sinna suurt ei kogune. Politseid pole kohapeal märgata.

Esialgu paistab, et Kõlvarti ja Toomi üleskutsetel on mõju olnud. Nelkide kogustest on näha, et inimesi on seal käinud palju, ent Teise maailmasõja lõpu tähtpäeva hommikul on seal näha üksikuid inimesi, kes omavahel ka kenasti distantsi hoiavad.

Kella 12 ajal peaks aga saabuma Venemaa suursaadik Aleksandr Mihhailovitš Petrov.

Kui soovid lugeda pronkssõduri ajaloo kohta, siis seda on võimalik lühildases, ent põhjalikus kokkuvõttes teha siin.

Eileõhtused fotod pronkssõduri juurest.

