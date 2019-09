FOTOD Päästjad pidid Viljandis kustutama olematut tulekahju

Pühapäeval kell 22:25 sai häirekeskus äreva teate, et Viljandis aadressil Riia maantee 28a põleb kortermaja katus.

Kui päästjad kohale jõudsid hakkasid nad kohe välja selgitama, kus täpsemalt tulekahju on. Kuna tegemist on viiekorruselise kortermajaga, siis sündmuskohale saabus ka redelauto, et sellega katusele minna. Päästjad käisid katusel ära ning tulekahju ei leitud.

Päästjad arvasid, et katlamaja toss võis olla maja kohal ning mõnele võis tunduda, et katus põleb.