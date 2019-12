FOTOD | Päästeameti auto sõitis libeduse tõttu teelt välja ning lendas katusele

Täna hommikul kell 5.34 sai Rakvere päästekomando põhiauto väljakutse liiklusavariile, mis oli juhtunud Rakvere-Haljala maantee kolmandal kilomeetril, Tõrremäe külas.

Rakvere-Haljala teel, Grossi esindushoone juures Päides juhtus liiklusõnnetus, kui väljakutsele reageerinud päästeameti auto sõitis libeduse tõttu teelt välja. Avarii tagajärgi tunnistanud Delfi lugeja teatas, et kõigepealt oli näha küljele vajunud Grossi poodide varustusauto lisatreilerit, pisut eemal katusele rullunud päästeameti autot. Delfi lugeja väitel oligi päästeameti brigaad tulnud libeduse tõttu teelt välja sõitnud veoautojuhti aitama, kuid sattus ka ise libedate teeolude tõttu täbarasse olukorda.

Avariis said viga kõik neli kabiinis olnud päästjat ning nad toimetati haiglasse. Kaks päästjat viis kiirabi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ja kaks päästjat viidi Rakvere haiglasse. Delfi andmetel said kaks päästjat tõsiselt viga, see selgitaks asjaolu, et osa brigaadist viidi Tallinna haiglasse.

Uus valvevahetus asus Rakvere päästekomandos teenistusse reservautoga.

Liiklus on ümber suunatud Paatna-Vetsi tee kaudu. Politsei palub liiklejatel kohapeal järgida politseinike juhiseid.