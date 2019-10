FOTOD | Öösel puhkes tulekahju Tallinnas autotootja Nobe ruumides

Häirekeskus sai kell 03:58 teate tulekahjust Telliskivi tänaval. Põles U-kujuline hoonete kompleks, kus olid koos garaaž-tootmishooned. Päästeameti teatel oli ohus ka kõrvalolev büroomaja.

Kustutustööde tõttu oli liiklus Telliskivi tänava alguses öötundidel häiritud. Ühtlasi andis päästeamet öösel teada, et kuna Telliskivi tänava alguses levib suitsu, tasub lähikonnas uksed-aknad kinni hoida ning võimalusel liikumist vältida.

"Loomelinnaku poolt on tulles on alates Telliskivi 22 majast veetud politseilint üle Telliskivi tänava ja patrull siniste vilkuritega seisab keset teed, et liiklust edasisele Telliskivi-Paldiski maantee risti suunalisele Mööblimajast mööduvale lõigule mitte lasta," kirjeldas sündmust kohalviibiv Delfi ajakirjanik. Tema sõnul kõlasid öösel ka summutatud matsatused, mis võisid viidata plahvatustele.

Päästeameti teatel lokaliseeriti tulekahju kell 6:16, kustutus- ja lammutustööd sündmuskohal jätkuvad.

