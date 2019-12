FOTOD | Oktoobritormiga piiritarale langenud puud tekitasid ligi 10 000 euro suuruse kahju

Ta tõdes, et torm, mis puid piiriribale kukutas, andis taaskord kinnitust, et 10-meetrist piiririba on vaja laiendada ja taristule liiga lähedale jäävatest puudest puhastada. "Kui piiririba mitte laiendada, on langevad puud ohuks piiritaristule, valvetehnikale, aga muuhulgas ka patrullivatele piirivalvuritele," rõhutas Belitšev.

Liitun