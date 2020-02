FOTOD | Öise tormi tõttu on elektrita 700 tarbijat, tugevad tuuleiilid pole veel vaibunud

11.38 seisuga on Viljandimaal kaks rikkelist katkestust, mis on elektrita jätnud hetkel enim tarbijaid - 190. Rapla maakonnas on viis katkestust ja elektrist ilma 153 tarbijat. Lääne-Viru maakonnas on elektrita 128 inimest.

Kõige parem on seis Järvamaal ja Valgamaal, kus on kõik rikkelised katkestused likvideeritud.

Hetkeseisu rikkeliste katkestuste kohta saab jälgida siin.

Öised tormituuled jõudsid eile eile õhtupoolikul Eestisse Atlandilt Norra suunas pöördleva madalrõhuala tõttu. Päästeamet andis eile teise astme tormihoiatuse, sest oodata oli elektrikatkestusi ja laevaliikluse häiritust.

Täna on näha, kui palju kahju öised tormituuled teha jõudsid. Pärnu kesklinnas on Endla teatri ees murdunud lipumast koos riigilipuga, rannas aga möllavad endiselt tugevad tuuleiilid.

Rõuges on tormituul lahti kangutanud kirikutorni katusepleki. Vald hoiatab elanikke, et lahti tulnud plekitükid võivad lennata kaugele ja on väga ohtlikud. Vajalikud asutused on probleemist teavitatud ja sellega tegeletakse esimesel võimalusel.

Täna on tuuline ja sajune