FOTOD | Õhtupoolik Mart Järviku ja Henn Põlluaasaga Keila konservatiivide seltsis

"Postimeest ma ei telli," alustas üks härrasmees oma küsimust koheselt Järvikut toetava avaldusega. "Kuidas nende eurodirektiividega siis on? Kust need tulevad?" küsis teine. Kui Põlluaas oma vastusega keerutama hakkas, küsis too uuesti. "Ma ei saanud vastust," päris mees peale teistkordset käe tõstmist, et tõde teada saada. Kui härra käe juba kolmandat korda tõstis, palus Põlluaas teistele ka sõna anda.

Lutikate teema jäi sel korral puutumata. Küll aga sai vastuse alapealkirjas toodud põletavale küsimusele. Nimelt olla bussijuhi ametipostilt vallavanemaks saanuna Järvikult küsitud, mis neil kahel tööpostil ka ühist on. "Üks ees juhib ja teised taga oksendavad," naerutas Järvik Keila rahvast. :D