FOTOD | Noorteadlaste preemiad läksid vananemise bioloogiat uurinud Tuul Sepale ja bioinformaatik Kaur Alasoole

Noore IT-teadlase preemia laureaat, Tartu ülikooli bioinformaatika teadur Kaur Alasoo on suurepärane näide maailma eliitülikoolides haritud ning treenitud eesti teadlasest, kes on naasnud kodumaale, et siin oma teadussuunda üles ehitada. Ta on uue põlvkonna uurija, kelle tunnuseks on sügavus rohkem kui ühel alal. Tema teadustöö fookuses on ühiskonnale suurimat taaka tekitavad haigused, et saaksime paremini aru, mida haigusi põhjustavad geneetilised variandid inimese rakkudes teevad ning milliseid rakutüüpe ja kudesid mõjutavad. Selleks tegeleb ta nii uute arvutuslike analüüsimeetodite väljatöötamisega kui ka suuremahuliste andmestike analüüsimisega. Selle töö tulemusena on tuleviku terviseandmete analüüs ühtaegu maailmale avatud, et kõik riigid saaksid võrdselt panustada, kui ka privaatne, kus ükski patsient ei pea oma andmete pärast muretsema.

Kummagi preemia suuruseks on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise hetkel 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti teadusvallas väljapaistvaid tulemusi. Noore teadlase preemiat rahastab Väino Kaldoja ja noore IT-teadlase preemiat