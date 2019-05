FOTOD | Noored avaldasid meelt keskkonnahoiu nimel

ütleb: “Mina ei saa 16-aastasena veel käia valimas. Seetõttu tuletan meelde neile, kes need kohad endale saavad, et nad reaalselt tegeleks keskkonnaprobleemidega ja võtaksid tõsiselt hiljuti avaldatud teadlaste raporteid,” ütles Eesti kliimastreikide algataja Kristin Siil.

“Tegu on kriisiga ning on aeg seda ka nii käsitleda.” sõnas Tartu meeleavalduse korraldaja Henri Holtsmeier. “Ootame osalema kõiki, kes mõistavad, et praegusel viisil jätkata ei ole enam võimalik.”

Meeleavaldusega nõutakse, et valitsus koostaks põhjaliku tegevuskava, mis hoiaks Eesti panuse kliima soojenemisse alla 1,5 kraadi murdepunkti. Selleks tuleb Eestis oluliselt vähendada põlevkivi kasutamist elektrienergiaks ning minna üle taastuvenergiale. Eesti teadlane Rainer Küngas on öelnud, et kui kogu maailm saastaks nagu Eesti inimesed, oleks juba viie aasta pärast 1,5-kraadine soojenemine garanteeritud.

Meeleavaldust korraldav Fridays For Future on ülemaailmne rohujuuretasandi protestiliikumine, mille eesmärk on survestada valitsusi tegutsema elukeskkonna taastamise ning kliimakatastroofi vältimise nimel. Eelmisel ülemaailmsel üritusel 15. märtsil osales üle 1,5 miljoni inimese, sealhulgas 700 eestimaalast. Mitmetes riikides ja linnades, sh Ühendkuningriigis, Iirimaal ja USA linnadest San Franciscos on hiljuti välja kuulutatud ka kliimamuutuste eriolukord, Eestis seda veel tehtud ei ole.