FOTOD | Nõmmel avati põhjaliku uuenduskuuri läbinud päästekomando

Nõmme komando teeninduspiirkonda jääb ligi 130 000 inimest. „Mul on hea meel, et need 43 päästjat, kes kannavad siin Nõmme komandos hoolt ligi kümnendiku Eestimaa inimeste turvatunde eest, saavad endale lõpuks väärilised töötingimused. Oleme viimastel aastatel päästjate töötingimusi parandanud üle Eesti. Kindlasti jätkame seda tööd nii paikades, kus väljakutsete arv on väiksem, aga ka suuremates komandodes,“ kinnitas peaminister Jüri Ratas.

Nõmme päästekomando on samas kohas Jaama tänaval tegutsenud 110 aastat. Tegemist on unikaalse komandoga Eestis, sest ühes majas asuvad kutselised päästjad ning Vabatahtliku Reservpäästerühma vabatahtlikud päästjad.

„On äärmiselt oluline, et suudaksime ajaga kaasas käia ning päästekomandode elu-olu paremaks muuta. Meie päästjad on väärt maksimaalselt häid töötingimusi,“ ütles siseminister Mart Helme.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on tänavune aasta eriline, sest Tallinnas saavad korda kaks ajaloolist päästehoonet, Nõmme ja Lilleküla. „Päästjate jaoks on komando nende teine kodu. Tallinn on päästehoonete renoveerimisel seni olnud vaeslapse osas ja minu suur unistus on, et korda saaks ka unikaalne, juba 81-aastane tuletõrjehoone Raua tänaval, kus asub Eesti suurima koormusega Kesklinna päästekomando,“ sõnas Tammearu.

Nõmme päästekomando ajalooline hoone ei ole arhitektuurimälestis, kuid päästekomando funktsionalistlik arhitektuur on linnaosale iseloomulik ja sobib keskkonda. Seetõttu säilitati võimalikult palju olemasolevat arhitektuurikeelt, hoone laienes vaid sisehoovi ning tänavapoolsed fassaadid säilitasid esialgse mahu. Hoone torn varustati helisüsteemiga, mis võimaldab taastada traditsiooni, mil pidupäevadel mängiti tornist muusikapala „Ärgake nii vahid hüüdvad“.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin sõnas, et Nõmme päästehoonet on kaua oodatud. „Uues päästehoones on parem sisekliima ning energiatõhusus, samuti on koostöös päästjatega hästi läbimõeldud ruumiplaan. Järk-järgult parandame päästjate töötingimusi üle Eesti. Valmis on saanud päästehooned lisaks Nõmmele veel Kihnus, Lihulas ja Vastseliinas ning järgmiseks valmib päästehoone Lillekülas,“ lisas Kusmin.