FOTOD | Nice'i roimapaiga lähedal elav eestlane: valitseb hirm ja närvilisus, aga homme algava karantiini tõttu on inimesed endiselt väljas

Prantsusmaa lõunaosas Nice’is toimunud terroriakti käigus kaotas täna elu kolm inimest. Sündmuspaigast mõnesaja meetri kaugusel elav Katriin kirjeldas Delfile, et linnas valitseb murelik meeleolu, kuid tänavatel on endiselt palju rahvast, sest juba homsest on riigis vähemalt kuu aega ranged liikumispiirangud.