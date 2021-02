FOTOD | Navalnõi toetuseks toimus Venemaa saatkonna ees meeleavaldus

Aktsioon toimus Venemaal korraldatud algatuse "Armastus on tugevam kui hirm" toetuseks, teatasid korraldajad.

Delfi piltnik märkis, et kohal olid ka vastuprotesteerijad ehk need, kes leiavad, et Venemaa võimuladvik on Navalnõi suhtes õigesti käitunud.

Navalnõi toetajad tegid üleskutse sõbrapäeva õhtul kõikjal Venemaal koguneda oma elamute sisehoovidesse, et lehvitada seal mobiiltelefonide taskulampide ja küünaldega.

Vene võimud hoiatasid, et sõbrapäeval loata kogunemistest osa võtvaid inimesi ähvardab kriminaalkaristus.