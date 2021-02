FOTOD | NATO arendusväejuhatuse ülem külastas Eestit

"NATO sõjaline jõud on sünergia, mis tuleneb meie ühisest pingutusest tagada ja tugevdada koostöövõimet. Eesti kaitsejõud väljendavad igapäevaselt oma panust alliansi efektiivsusesse ja võimsusesse läbi pühendumise operatsioonidel ja rahvuslike relvajõudude väljaõpetamise," ütles kindral Lanata.

Kindral Lanata kohtus Eestis kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremiga ning sai ülevaate regiooni julgeolekuolukorra ja Eesti kaitseväe tegevuse kohta. Lisaks kohtus ta visiidi raames ka president Kersti Kaljulaidi, peaminister Kaja Kallase, kaitseminister Kalle Laaneti ja riigikogu riigikaitsekomisjoni esindajatega.

Samuti tutvus kindral Lanata Eestis paikneva liitlaste lahingugrupi, NATO staabielemendi ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse tegevusega.

Ameerika Ühendriikides Norfolkis asuv NATO arendusväejuhatus (Allied Command Transformation) on üks kahest NATO strateegilisest väejuhatusest. Väejuhatuse eesmärk on analüüsida ja kaardistada milliseks on kujunemas tuleviku lahingutegevus ja sõjapidamise keskkond ning töötada välja vastavaid doktriine ja arengukavasid, et NATO oleks valmis vastama tuleviku väljakutsetele.