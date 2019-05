FOTOD | Nasva sadamas veeskati Antarktika ekspeditsiooni purjelaev

Eesti Meremuuseum ja Thetis Ekspeditsioonid tähistavad populaarteadusliku retkega 200 aasta täitumist sellest, kui Saaremaal sündinud Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen avastas Antarktise.

Reis toimub juulist 2019 veebruarini 2020. Seilatakse admirali Fabian Gottlieb von Bellingshauseni jälgedes Kroonlinnast Antarktikasse. Reis kulmineerub 27. jaanuaril 2020 Antarktika vetes, kus tähistatakse jäise mandri avastamise 200. aastapäeva.

Eelmise aasta oktoobris käivitatud projekti eeldatav eelarve on 900 000 eurot. Seda, et tegemist on esialgse eelarvega, rõhutab ka projekti eestvedaja, ettevõtja Tiit Pruuli, kelle sõnul on kalkulatsiooni sisse juba arvestatud nii kahemastilise purjelaeva Admiral Bellingshauseni ost kui ka terve rida teenuseid, mida retke jooksul vaja läheb.