FOTOD | NASA astronaudid naasid SpaceXi kosmoselaevaga Crew Dragon Maale

Täna naasid NASA astronaudid Bob Behnken ja Doug Hurley pärast missiooni nimega Demo-2 rahvusvahelises kosmosejaamas Maale SpaceXi uue kosmoselaevaga Crew Dragon. Nad plärtsatasid turvaliselt Mehhiko lahte Floridas, Pensacola lähedal.

Demo-2 missiooni, mida kutsutakse pidulikult ka Launch Americaks, eesmärgiks oligi lennutada Elon Muski ettevõttes SpaceX valminud kosmoselaeva Crew Dragon ja selle korduvkasutatava kanderaketi Falcon 9 abil rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) NASA astronaudid Bob Behnken ja Doug Hurley.

Foto: Scanpix

Mai lõpus mehed kosmosesse viinud missiooni operatsioonide juht oli Behnken (49). Ta valiti NASA astronaudiks 2000. aastal ja ta on edukalt lõpetanud kaks kosmoselendu - STS-123-ga 2008. aasta märtsis ja STS-130-ga 2010. aasta veebruaris - ning kummagi missiooni ajal oli viibis ta kolmel korral avakosmoses. Ta on sündinud Missouri osariigis St. Annes, tal on Washingtoni ülikoolis omandatud füüsika ja masinaehituse bakalaureusekraad ning California tehnikainstituudist masinaehituse magistri- ja doktorikraad. Enne NASA-ga liitumist oli Behnken lennutestide insener USA õhuväes.

Hurley(53) on Demo-2 kosmoselaeva ülem, vastutades selliste tegevuste eest nagu stardi-, maandumis- ja taastamistoimingud. Ta valiti astronaudiks 2000. aastal ja ta on osalenud kahel kosmoselendu. Hurley oli piloot ja juhtiv robootikaoperaator nii lennul STS-127 juulis 2009 kui ka STS-135, mis oli seni viimane USA kosmosemissioon 2011. aasta juulis. Pärit on ta Apalachini linnast, tal on bakalaureusekraad tsiviilehituse erialal Tulane ülikoolist ja ta on lõpetanud USA mereväe piloodikooli Marylandis. Enne NASA-ga liitumist oli ta hävituslendur ja testpiloot USA mereväes.