FOTOD | Narvas kulgeb 9. mai tähistamine rahulikult

Narva väljaande Prospekt.ee ajakirjanikud andsid teada, et inimesed toovad küll teise maailmasõjaga seotud mälestusmärkide juurde lilli, kuid peavad seejuures silmas eriolukorra piiranguid. Vabatahtlike abi reeglite meeldetuletamiseks ega korra hoidmiseks praktiliselt vaja ei lähegi.

Narvalased ja linna külalised hoiavad distantsi ega kogune suurtesse rühmadesse. Pärast lillede asetamist astuvad nad kõrvale, et anda teed teistele.

Aktiivselt viivad inimesed lilli tanki mälestusmärgi juurde ja püüavad seal ka pilti teha. Monumendi kõrval on kuni kümme inimest, kuid nad pole kogunenud gruppi. Narva-Jõesuu maantee ääres on iga mälestusmärgi juures palju inimesi, sealhulgas noori ja lastega vanemaid. "Riigiküla kalmistul on palju inimesi, rohkem kui nende vanemate päevadel," räägib kohapealne ajakirjanik.