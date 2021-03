FOTOD | Narva-Tallinna liinibuss kaotas libeduse tõttu juhitavuse ja sõitis teelt välja, neli inimest sai vigastada

Kell 20.14 sai häirekeskus teate, et Rakvere-Haljala mnt 6. kilomeetril Kisuvere külas on sõitnud kraavi Narva-Tallinna liinibuss Scania Touring ja vajunud paremale küljele nii, et inimesed ei pääse bussist välja.

Päästjad aitasid 17 reisijat ja bussijuhi läbi bussi esiklaasi välja. Õnnetuses sai viga neli inimest ja neist kolm, bussi juhtinud 59-aastase mehe, 23-aastase naise ja 36-aastase naise toimetas kiirabi haiglasse, kuid nende vigastused pole eluohtlikud. Reisijatest 12 jätkasid teekonda Tallinna poole asendusbussiga ja kolm reisijat lahkus iseseisvalt.

Rakvere politseijaoskonna välijuhi Tauno Vettiku sõnul juhtus õnnetus, kui bussijuht kaotas libeduse ja külgtuule tõttu bussi üle kontrolli. „Teeolud on praegu taaskord rasked. Seetõttu tuleb liiklemisel olla väga ettevaatlik, vähendada kiirust ja suurendada pikivahet,“ lisas ta.

Sündmuskohas on liiklus suletud. Ümbersõit on korraldatud Veltsi kaudu. Liiklust reguleerib politsei.