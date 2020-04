FOTOD | Narva ja Tartu lastel lasti joonistada, kuidas näeksid Eesti ja Venemaa välja inimestena

Põhimõte oli lihtne: lastel paluti joonistada, kuidas nad kujutavad ette Eestit Euroopa kaardil ja kuidas näeksid välja Eesti ja Venemaa, kui nad oleksid inimesed. Selliseid psühholoogilisi tehnikaid kasutatakse laialdaselt turunduses, et uurida tarbijate suhtumist kaupa. Valiti kaks põhikooli klassi, üks Narvast ja teine Tartust, ning uuriti, kas laste ettekujutuses on erinevusi.

Selline uuring võib iseenesest näidata ka täiskasvanute maailmavaate eripärasid, sest koolieas lapsed alles hakkavad oma maailmapilti kujundama ja kannavad üle seda, mida kuulevad ümbritsevatelt.

Narva osa

Narva on küllaltki spetsiifiline piirkond, kus venekeelsed moodustavad umbes 90% elanikkonnast. Võttes arvesse, et teisel pool jõge on olemas satelliitlinn, võib arvata, et enese identifitseerimise teema on Narva elanike jaoks üsna keeruline. Just siin otsustasime me viia läbi oma esimese „väliuuringu”. Valisime Soldino Gümnaasiumi, kus õppetöö toimub vene keeles, kuigi ka eesti keelt pole unustatud. Klassis, kus me töötasime, on lastel juba keeletase B1 ja nad on võimelised suhtlema eakaaslastega eesti keeles.

Klassis võeti meid vastu külalislahkelt, et mitte öelda vaimustusega. Kui me ennast esitlesime, selgus, et meie hulgas on inimesi ka Saksamaalt ja USA-st, mis avaldas muljet. Saades ülesande joonistada Eestit ja Venemaad, teatasid meie noored vastajad, et ka meie peame neile midagi joonistama. Mälestuseks. Nii sündisid joonistused Brandenburgi väravast ja Kamtšatka vulkaanidest.

Lapsed ise panid oma joonistustesse hinge, südame ja poliitilise allteksti. Kõige sagedamini saime järgmise kombinatsiooni:

1) Eestit kujutati ilusa tüdrukuna, aga Venemaad poisina. Nad kas hoiavad käest kinni või vestlevad;

2) Eesti ja Venemaa on ühest soost ega suhtle omavahel kuidagi;

3) Kujutati presidente Vladimir Putinit ja Kersti Kaljulaid, kes toetusid küünarnukkidega maakera erinevatele külgedele. Kujutati elusolendeid, mis seostusid loodusega ja kujutasid Eestit.

Olid ka üksikud juhtumid, mis kujutasid välispoliitilist olukorda teravalt negatiivsena.