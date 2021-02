Tegemist on küll külmkapiga, aga Võhma poolt tulles meenutab külmakapp kiiruskaamerat. Kapp on eest poolt ära värvitud musta värviga nii, et meenutaks just kiiruskaamerat.

Kas sellega sooviti liiklust rahustada või polnud külmkappi kuskile mujal panna, pole veel teada.