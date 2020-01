FOTOD | Nagu filmis: eestlasest kapten Tenerifel sattus ookeanil seilates peale hašišilastile

Tenerifel oli pärastlõuna, päike säras kõrgel taevas ja kell hakkas saama neli. Kristo Kööp, ainus Eesti ametlik kapten Tenerifel, sõidutas kliente ringi. Nad olid käinud delfiine vaatamas ning suundusid tagasi saare poole.

“Tegin köögis klientidele süüa, üks klient hoidis rooli, ja siis märgati vees pakke,” kirjeldas Kööp. Pakid olid umbes käsipagasisuurused ning tihedalt kilesse mähitud. Sääraseid pakke hulpis veel 15-20 tükki. “Eks süda hakkas alguses rohkem peksma, et mis nüüd toimuma hakkab,” rääkis Kööp. Ta on seitse aastat Tenerifel kaptenina enda ettevõttes Purjetamine Tenerifel töötanud. Põhiliselt just eestlasi ookeanil purjejahi Wesipruuliga ringi sõidutanud, aga midagi sellist pole kapten varem näinud.

Pakk Tenerife lähistel hulpimas. Kristo Kööp

“Arutasime, et kas sealt tuleb välja valge pulber või hoopis rahapakid… Siis naljatlesime, et kui eurod, siis pole meie suguvõsadel enam kunagi vaja töötada,” kirjeldas Kööp. Ta tõstis kliendiga ühe paki jahile ja nad lõikasid kile katki. “Seda oli seal ümber mässitud oma seitse-kaheksa korda,” meenutas kapten.

Pakkidel olid peal tähed ja numbrid. Kristo Kööp

Pakist tuli välja tumepruun aine. Hašiš. “Siis helistasin sõbrale, kes räägib rohkem hispaania keelt, et kutsugu ta politsei,” kirjeldas Kööp. Ta suhtles ise politseiga edasi suhtlusrakenduse teel, kuna hispaania keel pole päris suus ning sedasi sai ta tõlkerakendusi kasutada. Lõpuks kulus poolteist tundi, kuni politseikopter jahi juurde jõudis.