FOTOD | Muuga sadamas sildub USA sõjalaev, mis relvastatud raketitõrjesüsteemiga

"Oleme Eestisse tulemist oodanud ja meeskond on paaripäevase puhkuse ajaloolises ning kaunis Tallinnas igati ära teeninud. Laevapere jaoks on äsja lõppenud kiire periood rahvusvahelise õppuse Baltops 2019 juhtimislaeva ülesannete täitmisel. Oleme eestlastele Baltopsil osalemise ning Eestis aset leidnud maabumisharjutuse toetamise eest tänulikud," ütles USS Mount Whitney komandör mereväekapten Cassidy C. Norman.

Eesti visiidi ajal kohtub USS Mount Whitney laevapere kohaliku omavalitsuse esindajate, riigiametnike, Eesti kaitseväelaste ja kaitseliitlastega.

Visiidiks Muuga sadamasse sildunud USS Mount Whitney on 1971. aastast teenistuses olev ja ligi 190 meetrit pikk Blue Ridge-klassi juhtimislaev, mille pardal teenib 325 meeskonnaliiget. Alates 2005. aastast täidab alus USA 6. laevastiku lipulaeva ülesandeid.

Laev on relvastatud Phalanx 20mm lähikaitse raketitõrjesüsteemiga ning on võimeline kandma erinevaid helikoptereid. USS Mount Whitney on sõjaliste operatsioonide juhtimiseks ja toetamiseks varustatud tipptasemel side-, infokogumis- ja juhtimistehnikaga.

3. juulil suundub alus ülesannete täitmiseks taas Läänemerele.