FOTOD | Muudatused EMO-sse saabujatele: haiglad paigaldavad triaažitelke

"Seal hakkab toimuma patsientide triaaž. Telk on soojustatud ning tervishoiutöötajad suhtlevad EMOsse saabunuga seal esmalt ja siis hakatakse neid vajaduspõhiselt suunama haiglasse," ütles regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

"See on juhuks, kui hakkab EMOsse tulema suuremal hulgal patsiente. Meie ooteruumid on EMOs piiratud mahutavusega ja sellega tekitame vajalikku ruumi juurde," selgitas haiglajuht.

Peedu sõnas Delfile, et patsientidele tuleks meenutada, et erakorralise meditsiini osakonda (EMO) ei tohiks pöörduda COVID-19 nakatunu või isik, kellel ilmnevad haigusele iseloomulikud tunnused (köha, nohu, palavik).

Kõigepealt tuleb telefoni teel nõu pidada oma perearstiga, helistada perearsti nõuandeliinile 1220 või hädaabinumbril 112. Samuti palume tungivalt kergemate viirushaiguste tunnustega EMO-sse mitte pöörduda.

Triaaži meetod paigaldatakse teadaolevalt ka Kuressaare haiglasse.

Kuressaare haigla teatas täna sotsiaalmeedias, et on muutnud oma taktikat.

"Kui sa oled helistanud 112-te ja ootad kodus, kuni kiirabi sinuni jõuab proovi võtma, võid peagi oodata kõne kiirabilt. Briaadi liige ütleb, millal võid sõita kohale Kuressaare Haigla Aia tänava parklasse ning proov võetakse nõnda, et prooviandja istub ise autos ning kiirabitöötaja võtab proovi," teatas haigla.

Tartu ülikooli kliinikum rajas EMO ette mobiilse triaažikabineti

Tänasest, 14. märtsist on ka Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna ette seatud mobiilne triaažikabinet, et ennetada Covid-19 viiruse kontrollimatut levikut haiglaruumidesse.