FOTOD | Mõned Tallinna sadamasse saabunud Aasia turistid kannavad näomaske

Terviseameti eksperdid kinnitasid täna, et eestlastel pole põhjust koroonaviiruse leviku pärast siia muretseda. Eriti ettevaatlikud peavad olema vaid need eestlased, kes viimase paari nädala jooksul on Hiinas viiruse levikupiirkonnas käinud.

Eile teatati Hiina turistist, kes Soomes Lapi haiglas koroonaviiruse tõttu karantiini paigutati. Tegemist oli 32-aastase naisega, kes reisis Soome Wuhanist, kust viirus detsembris tõenäoliselt levima hakkas.

Koroonaviiruse vastu vaktsiini veel pole. Viirus põhjustab tavalise külmetuse sümptomeid, eakate või eelnevalt haigetele mõjub viirus aga raskemalt. Tänaseks on väidetavalt haiguse tõttu hukkunud 170 inimest, kes olid kõik Hiina kodanikud.