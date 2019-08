FOTOD | Miljoni euro väljapressimises süüdistatavad Lao ja kaaslased soovivad prokuratuuriga kokkuleppele minna

Kohtu kinnitust ootava kokkuleppe kohaselt ootaks seadusliku aluseta vabaduse võtmisele kaasaaitamises süüdistatavat 53-aastast Meelis Laod kaheksa kuud vangistust, mis asendatakse seitsme kuu ja 28 päeva pikkuse ühiskondlikult kasuliku tööga.

Lao ütles kohtus, et suudab oma panuse anda, et ühiskonnale kasulik olla.

Ta lisas, et tegemist oli kahetsusväärse ja segase looga ning ta ei tunnista oma süüd, kuid nõustub siiski kokkuleppele minemisega.

"Kaasatud oli ebameeldiv seltskond. Et see asi loogilise lõpuni jõuaks, oli kokkuleppe sõlmimine õige lahendus. See on hea õppetund, kellest eemal hoida," sõnas Lao.

Ebaseaduslikus vabaduse võtmises süüdistatavale 28-aastast Siim Kossarile mõistetaks vastavalt kokkuleppele kahe aasta pikkune vangistus, mis asendataks 800 tunni ühiskondlikult kasuliku tööga.

Ka 16-aastaselt väljapressimise eest süüdimõistetud Kossar kinnitas, et enam sellist asja ei juhtu.

44-aastast Mark Raul Laanelat ja 58-aastast Viktor Tiuliukovi süüdistatakse grupiviisilises väljapressimises suures ulatuses isikult vabaduse võtmisega.

Laanela pääseks kokkuleppe kohaselt viie aasta pikkuse tingimisi vangistusega, kui ta järgib viie aasta jooksul talle pandud kohustusi.

Tiuliukov saaks kokkuleppe kinnitamisel kuue aasta pikkuse vanglakaristuse, millest kuulub kohesele täitmisele üks aasta. Ülejäänud viieks aastaks pääseks ta tingimisi viie aastase katseajaga vabadusse. Kuna mees on Venemaa kodanik, ootab teda riigist väljasaatmine ja kümne aasta pikkune riiki sisenemise keeld.

Kui kohus peaks kokkuleppe kinnitama, kohustuvad kõik süüdistavad kaaskohtualuste ja teiste kriminaalkorras süüdi mõistetud inimestega mitte suhtlema.

Vabaduse võtmine ja peksmine