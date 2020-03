FOTOD | Miks põrutas sotsiaalminister kriisipiirkonda ja mida seal arutati?

Kuressaare haiglas on saadaval 147 voodikohta ja Kiige sõnul peab arvestama sellega, et neid vajavad erineva põhjusega patsiendid. "Kõiki ei saa koroonaviiruse [kandjatega] täita. Ilmselt realistlik võimekus on kiiremas korras 30-40 inimest. Suuremate ümberkorraldustega saab seda numbrit tõsta, koostöös Popoviga pannakse seepaika," ütles Kiik.

"Jätkuvalt on loogika see, et hingamisaparaate vajavad patsiendid viiakse mandrile. See protsess jätkub nii ka edaspidi," lisas Kiik.

Kuressaare haigla on varasemalt teatanud, et personalist on neil puudust. Terviseametilegi on teada antud, kui mitu brigaadi ja õde oleks juurde juurde vaja. Pikaks kujunenud kriisiolukord ja mitmekümne arsti nakatumine koroonaviirusesse on teinud oma töö.

Kiige sõnul tullakse praeguseks olukorraga toime. "Haiglajuht oli pigem mõõdukalt optimistlik," selgitas Kiik, et tulenevalt üksnes vältimatut ravi vajavatele ja koroonaviiruse põdejatele pühendumine on ressursse vabanenud. Valvekordi on seetõttu olnud võimalus asendada, kaasa on aidanud ka haigekassa rahastusmudel ja vabatahtlike võrgustik, kes kriisiolukorras on lubanud appi tulla.

"Haigla on olemasolevat olukorda arvestades käitunud operatiivselt ja professionaalselt," kiitis Kiik haigla personali.

Rangelt hoolitsetakse ka selle eest, et haigla 400-liikmelise personali hulgas nakatunud kiirelt ära tuvastatakse. Selleks tuleb ka väiksemate nakkuskahtluste korral tehab test. Neljandik on testitud, haigestunuid praeguse seisuga üle 20.

Kiige kinnitusel saab haigla hakkama senikaua, kuni jätkub intensiivravi vajavate patsientide mandrile viimine. "Kui olukord muutub, oleme valmis senised otsused ringi tegema," selgitas sotsiaalminister.

Mida teha hooldekodudega?

Südamekodus avastatud 29 haigusjuhtu oli siiski sündmuseks, mis sotsiaalministri saarele viis - üldiselt on ta kriisiajal reisimist vältinud.

Esialgu avastati Südamekodus kaks juhtumit. See viis laustestimiseni, mille kohaselt tuvastati üle pooltel hooldekodu elanikel koroonaviirus.

See omakorda tähendab, et laustestimine tehakse ka teistel saare hooldekodudel. "Lähipäevil saame kõigi ülejäänud Saaremaa hooldekodude numbrid. Kui vaatame saaremaa erinevaid hoolekandeasutusi, siis hoolekandeüksuses on üle 200 koha. Kontrollime kõik ära ja tuvastame, mis on tänane pilt, kui palju on nakatunuid teistes hooldekodudes," rääkis Kiik.