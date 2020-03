FOTOD | Miks on Kohtla-Järvel majad ainult pooleldi värvitud?

Põhjus on see, et linnavalitsus tegi ühistutele kohustuseks majadele soditud ropud sõnad ja viited üle värvida. Nii ongi mõni vaid grafitiga kaetud osa majaseinast üle värvinud, aga enamik siiski piirdunud esimese korrusega.

"Osa seinast värvis üle eelmine esimees. Räägitakse, et kõik kartsid majavärvimise ettekirjutust ja inimesed värvisid kasvõi esimese korruse ära. Eelkõige kardeti trahvi saada. Me tahame lõpuni värvida, kuid praegu on muud mured, töid ei ole võimalik lõpuni viia,” tunnistas ühe maja elanik Jelena.

Üks pooleldi roosa maja hakkab Kohtla-Järvel eriti silma. "Raha jätkus ainult selle jaoks. Sel aastal värvime lõpuni. Kusagil värviti üle terve kolmekorruseline maja, see sõltus ühistu eelarvest," rääkis selle maja ühistu esimees Vadim.

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

"See oli linnavalitsuse ettekirjutus – likvideerida grafiti ükskõik mil viisil. Me püüdsime lihtsalt üle värvida, kuid välja kukkus veel hullem. Me niigi võtsime eelarvest raha välja. Tavalise nn hrustšovka esimese korruse üle värvimine maksab 14 000 eurot. Me tegime hästi. Siis sain linnavalitsusest ettekirjutuse värvida kahe aasta jooksul katuseni välja, kuid raha selleks pole. Ma tegin ettepaneku pikendada seda aega kümne aastani, kuid nemad polnud nõus. On vaja ju soojustada ja värvida, aga mitte üle mäkerdada. Võib-olla antakse meile laenu, aga sellega on meie linnas keeruline,” ütles ühe korteriühistu esimees Julia.

Ettekirjutused saatis välja linnavalitsuse majandusteenistuse vanemmenetleja Valeri Simson. "Kohtla-Järve linnavalitsus töötas välja korra, mille kohaselt korteriühistud võivad tagasi saada fassaadide korrastamiseks tehtud kulutused. Kui hoone fassaad rikub Kohtla-Järve linna heakorraeeskirja, on linnavalitsusel õigus alustada järelevalvemenetlust," sõnas ta.