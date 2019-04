FOTOD | Mihhail Kõlvart valiti Tallinna linnapeaks

Volikogu istungi algas vaidlusega protseduuriliste detailide üle. Nimelt soovisid opositsiooni saadikud esitada linnapea kandidaadile enne valimist ka küsimusi, ent Tallinna põhimäärus seda kuidagi ei reguleeri. Sellest tulenevalt lükkas veel volikogu esimehe ülesandeid täitev ja istungit juhatav Kõlvart opositsiooni nõudmise karmilt tagasi.

Linnapea kohale oli Kõlvart oodatult ainus kandidaat. Tema poolt hääletas salajasel hääletusel 45 ja vastu 25 volikogu liiget, kehtetuid ja rikutud sedeleid ei olnud. Seega sai Kõlvart hääli mitte ainult Keskerakonna fraktsioonist ja fraktsioonitutelt, vaid ka üksikutelt opositsiooni saadikutelt, mis oli mõnevõrra üllatav.

Volikogu ees peetud kõnes tänas verivärske linnapea Kõlvart saadikuid usalduse ja toetuse eest. "On väga suur au ja vastutus olla valitud nii väärikale ametikohale, kus on eelnevalt töötanud sellised ajaloolised isikud nagu Voldemar Lender ja Jaan Poska."

Kõlvart ütles, et linnajuhtimise juures on oluline visioon ja seda toetav struktuur. "Peame nägema linnapilti ja tulevikuperspektiivi tervikuna, see tähendab, et õige teekaardi joonistamiseks peame olema võimelised ette kujutama Tallinna linna 10, 20, aga ka 50 aasta pärast. Selles visioonis tahame näha, kuidas on kõik linnaelu valdkonnad omavahel seotud – linna planeerimine koos linnateenuste süsteemiga."

Visioon tähendab Kõlvarti sõnul oskust näha linnasüsteemi seoseid. "Aga mitte ainult näha, vaid ka osata programmeerida igapäevast tegevust selliseks, et linn areneks harmooniliselt, et linna pakutavad teenused oleks kättesaadavad võimalikult paljudele ja sujuvalt korraldatud."