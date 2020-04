FOTOD | Metsikute nartsisside põld Tartumaal õitseb taas

Argo Ingver Foto- ja videoreporter

Looduslik kollase nartsissi kasvukoht Tartumaal Foto: Argo Ingver

Tartumaal Sookaldusel asuv nartsissiväli on haruldus, mis on võetud looduskaitse alla. Taas on põld värvunud õitest kollaseks.